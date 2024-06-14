Источник раскрыл подробности нападения французской полиции на базу МКО в Париже

В беседе с ИРНА источник раскрыл новые подробности нападения французской полиции на базу террористической группировки МКО в Париже.

По данным источника, в здании, на которое в среду напала французская полиция, находился секретный разведывательный штаб МКО, отдел телефонного шпионажа и одна из телестудий группировки.

По словам источника, в ходе рейда было обнаружено техническое оборудование, такое как терминальные устройства, а также важные архивные документы, принадлежащие террористической группе МКО.

Французская полиция конфисковала все документы и системы этого штаба. Кроме того, были арестованы трое членов группы и обнаружено оружие.

Ссылаясь на недавнее судебное заседание МКО, источник подчеркнул роль телевидения МКО в подстрекании своей аудитории к совершению террористических и насильственных действий против иранцев.