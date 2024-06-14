Последствия масштабного удара «Хезболлы» по Израилю

Ранее ливанская "Хезболла" сообщила, что нанесла удары по деревням Кирьят-Шмун и Кафр-Солд десятками ракет "Катюша" и ракет "Фалак".

Израильские СМИ также подтвердили, что ливанская "Хезболла" выпустила не менее 40 ракет по сионистскому поселению Кирьят-Шмуне и всему региону Верхней Галилеи.

Сионистские СМИ также заявили, что после этого нападения загорелись некоторые районы города Кафр-Сольд в Верхней Галилее.

По данным СМИ, в районе Верхней Галилеи загорелось несколько зданий, а над городом Мискаф-Аам поднялся большой дым.

Бывший командующий ВВС израильского режима признал, что этот режим теряет регион Галилеи, и вместо того, чтобы Израиль создал безопасную зону на юге Ливана, ливанская Хезболла создала безопасную зону на севере Израиля.