14 июн. 2024 г., 14:19
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85508930
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Последствия масштабного удара «Хезболлы» по Израилю

14 июн. 2024 г., 14:19
Новости ID: 85508930
Последствия масштабного удара «Хезболлы» по Израилю

Тегеран, 14 июня. ИРНА — Израильские СМИ признали, что после масштабного ракетного удара ливанской "Хезболлы" на сионистские поселения на севере оккупированных территорий несколько сионистов получили ранения и подожгли несколько зданий.

Ранее ливанская "Хезболла" сообщила, что нанесла удары по деревням Кирьят-Шмун и Кафр-Солд десятками ракет "Катюша" и ракет "Фалак".

Израильские СМИ также подтвердили, что ливанская "Хезболла" выпустила не менее 40 ракет по сионистскому поселению Кирьят-Шмуне и всему региону Верхней Галилеи.

Сионистские СМИ также заявили, что после этого нападения загорелись некоторые районы города Кафр-Сольд в Верхней Галилее.

По данным СМИ, в районе Верхней Галилеи загорелось несколько зданий, а над городом Мискаф-Аам поднялся большой дым.

Бывший командующий ВВС израильского режима признал, что этот режим теряет регион Галилеи, и вместо того, чтобы Израиль создал безопасную зону на юге Ливана, ливанская Хезболла создала безопасную зону на севере Израиля.

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