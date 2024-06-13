Путин: Всеобъемлющий договор о сотрудничестве Тегерана и Москвы является надлежащей правовой основой для развития двусторонних отношений

Исполняющий обязанности президента сегодня, в четверг, в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, помимо выражения благодарности за соболезнования правительства этой страны правительству и народу Ирана в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран аятоллы Раиси, а также поздравления с национальным праздником Российской Федерации, назвал отношения Тегерана и Москвы стратегическими и основанными на неизменных принципах, и добавил: "Полное выполнение всех достигнутых соглашений, в том числе в области торговли, транзита и энергетики, составляет основную повестку дня двусторонних отношений, и Исламская Республика Иран решительно настроена на их реализацию".

Мохбер, далее, подчеркивая важность укрепления правовых основ двустороннего сотрудничества, особенно в части транзитного коридора Север-Юг, БРИКС и Евразийского экономического союза, кратко обрисовал двустороннее и многостороннее сотрудничество Ирана и России.

Президент России Владимир Путин также в этом телефонном разговоре, вновь выразив соболезнования в связи с гибелью Раиси правительству и народу Ирана, охарактеризовал уровень сотрудничества и темпы развития отношений между Тегераном и Москвой в различных экономических областях как очень хорошие и удовлетворительные, а всеобъемлющий договор о сотрудничестве двух стран - как надлежащую правовую основу для развития двусторонних отношений.

Президент России также назвал полное выполнение всех достигнутых соглашений основной задачей двусторонних отношений, и, упомянув об утверждении и подписании закона о свободной торговле между Евразийским союзом и Исламской Республикой Иран, считает это подходящей основой для дальнейшего развития, укрепления и более динамичных торговых отношений между двумя странами, подчеркнув необходимость усилий сторон для выполнения достигнутых соглашений, особенно в области транспорта и энергетики.

Владимир Путин также в конце пожелал успеха народу Ирана на предстоящих президентских выборах.