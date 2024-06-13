Али Багери: Ливан станет безвозвратным адом для сионистов

Али Багери, после встречи и консультаций с Касимом аль-Араджи, советником по национальной безопасности Ирака, принял участие в совместной пресс-конференции с этим иракским официальным лицом.

Али Багери сказал на этой пресс-конференции: "Некоторые выражают обеспокоенность распространением войны из Газы на юг Ливана, но у сионистов нет хороших воспоминаний о Ливане. Начало серии поражений этого режима началось с Ливана. В 2000 и 2006 годах они потерпели невообразимые поражения".

И.о. главы МИД, заявив, что если у сионистов есть разум, они не будут бросать себя из ямы Газы в яму Ливана, подчеркнул: "Ливан станет безвозвратным адом для сионистов, и если у них есть разум, они больше не будут пытаться Ливан".

Багери добавил: "Они однажды совершили ошибку и напали на посольство Ирана в Дамаске, за что получили ответ, о котором они даже не могли подумать; поэтому им придется признать, что баланс сил до и после 7 октября изменился".