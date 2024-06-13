Качество производимых в Иране радиофармацевтических препаратов конкурентоспособно с ведущими странами мира

Первый симпозиум и научная конференция технологистов, работающих в ядерно-медицинских центрах страны, состоялись сегодня с участием группы активистов этой сферы на тему приготовления и контроля качества радиофармацевтических препаратов в конференц-зале Харазми Организации атомной энергии Ирана.

Мохаммадреза Даварпанах, генеральный директор компании "Парс Изотоп", сказал на этом совещании: "К счастью, уровень производства, качество и распространение производимых в Иране радиофармацевтических препаратов конкурентоспособны и сопоставимы с ведущими странами мира в этой области, и в этом отношении наша страна находится в числе лучших".

Далее на этом мероприятии президент Иранской ассоциации ядерной медицины Разави, говоря о качестве радиофармацевтических препаратов, производимых в Иране, и их эффективности по сравнению с другими странами в этой области, заявил: "Радиофармацевтические препараты, произведенные в последние годы в Организации атомной энергии Ирана и компании "Парс Изотоп", обладают очень высоким качеством".

Разави, говоря о важнейших радиофармацевтических препаратах, производимых в Иране, сказал: "Прогресс был постепенным, и одним из больших шагов страны в этой области, происходящих в Организации атомной энергии Ирана, стало производство терапевтических радиофармацевтических препаратов, которые смогли вызвать революцию в лечении рака".

Президент Иранской ассоциации ядерной медицины продолжил: "Радиофармацевтические препараты, которые находятся в нашем распоряжении, являются лучом надежды для пациентов, у которых нет другого способа лечения. Мы надеемся, что новые альфа-излучающие радиофармацевтические препараты, которые Парс Изотоп производит одновременно с передовыми технологиями в США и европейских странах, увеличат возможности для лечения их рака".