Отчет независимой международной следственной комиссии ООН показывает, что 14 сионистских военнослужащих были преднамеренно убиты израильской армией 7 октября 2023 года, чтобы они не были взяты в плен.

Согласно этому докладу, действия армии были в соответствии с протоколом "Ганнибал", целью которого является предотвращение захвата сионистов в плен.

По этому протоколу, израильская армия прибегает к любым средствам, чтобы ее военнослужащие не попали в плен, даже если это означает их убийство.

Несмотря на то, что этот протокол был официально и публично отменен в 2016 году, СМИ сионистского режима указывали на использование армией этого подхода во время операции "Буря Аль-Аксы".

Согласно выводам независимой комиссии ООН, сионистские военные открыли огонь по автомобилю, который, как они полагали, перевозил военнопленных.

Таким образом, израильский вертолет также атаковал женщину, когда она находилась в плену у палестинских сил.

Кроме того, согласно докладу комиссии ООН, армия сионистского режима убила некоторых или всех 13 пленных этого режима в доме в поселке "Бээри".