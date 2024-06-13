Генеральный секретарь движения "Ан-Нуджаба" Ирака: Сионистский враг заплатит суровую цену

Шейх Акрам аль-Каби выразил соболезнования в связи с гибелью командира "Хезболла" и пригрозил сионистскому врагу, что тот вскоре и быстро заплатит тяжелую цену за это преступление.

Он выразил соболезнования Сейиду Хасану Насралле, бойцам ливанского Сопротивления и семье Талиба Сами Абдуллы (Абу Талиба).

Аль-Каби охарактеризовал Талиба Сами Абдуллу как жертву во имя чистых исламских ценностей и подчеркнул, что истинные мужи обязались очень быстро заставить врага заплатить суровую и двойную цену за эту невинную кровь.

Он добавил, что враги должны знать, что сопротивление Ирака, Ливана, Сирии, Йемена и Ирана не прекратит своего джихада до освобождения Иерусалима от оккупантов-мятежников.

Талиб Сами Абдулла, известный как "Хаджи Абу Талиб", был одним из командиров "Хезболла" Ливана, который во вторник был убит в результате воздушной атаки сионистского режима на деревню Джувия на юге Ливана.