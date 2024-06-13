Россия: мы должны создать для Запада постоянный кошмар

Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна ответить на западные санкции, превращая жизнь на Западе в постоянный кошмар и нанося максимальный ущерб недружественным странам, следуя "священному писанию".

Медведев написал в Telegram: "Мы должны ежедневно стараться нанести как можно больший ущерб странам, которые ввели эти ограничения против нашей страны и всех наших граждан".

Он сказал: "Нанесите ущерб везде, парализуйте деятельность их компаний и государственных органов. Найдите уязвимости в их критических технологиях и атакуйте их. В буквальном смысле разрушьте их энергетику, промышленность, транспорт, банки и социальные службы".