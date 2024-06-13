13 июн. 2024 г., 16:51
??????? ID: 85508314
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2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Россия: мы должны создать для Запада постоянный кошмар

13 июн. 2024 г., 16:51
??????? ID: 85508314
Россия: мы должны создать для Запада постоянный кошмар

Тегеран, 13 июня, ИРНА - Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, заявил, что в ответ на западные санкции против его страны Россия должна действовать по принципу "око за око", нанося максимальный ущерб и превращая жизнь на Западе в постоянный кошмар.

Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна ответить на западные санкции, превращая жизнь на Западе в постоянный кошмар и нанося максимальный ущерб недружественным странам, следуя "священному писанию".

Медведев написал в Telegram: "Мы должны ежедневно стараться нанести как можно больший ущерб странам, которые ввели эти ограничения против нашей страны и всех наших граждан".

Он сказал: "Нанесите ущерб везде, парализуйте деятельность их компаний и государственных органов. Найдите уязвимости в их критических технологиях и атакуйте их. В буквальном смысле разрушьте их энергетику, промышленность, транспорт, банки и социальные службы".

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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