13 июн. 2024 г., 15:09
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Правительство Газы: Голод достиг катастрофического уровня

13 июн. 2024 г., 15:09
??????? ID: 85508227
Правительство Газы: Голод достиг катастрофического уровня

Тегеран, 13 июня, ИРНА - Один из государственных чиновников в секторе Газа сообщил Аль-Джазире, что голод на севере этого анклава достиг катастрофического уровня.

Неназванный государственный чиновник в Газе сказал: "Голод на севере сектора Газа достиг катастрофического уровня, и большая часть продовольственных товаров закончилась".

Он заявил, что сотни детей и больных находятся под угрозой смерти из-за катастрофического голода, и добавил: "Соответствующие международные организации не выполняют своих обязанностей по принуждению оккупантов к соблюдению международных законов".

Мэр Газы также сказал, что в результате блокады этого анклава израильской армией и нехватки достаточного количества еды, голод в северной части Газы фактически распространяется.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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