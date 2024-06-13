Правительство Газы: Голод достиг катастрофического уровня

Неназванный государственный чиновник в Газе сказал: "Голод на севере сектора Газа достиг катастрофического уровня, и большая часть продовольственных товаров закончилась".

Он заявил, что сотни детей и больных находятся под угрозой смерти из-за катастрофического голода, и добавил: "Соответствующие международные организации не выполняют своих обязанностей по принуждению оккупантов к соблюдению международных законов".

Мэр Газы также сказал, что в результате блокады этого анклава израильской армией и нехватки достаточного количества еды, голод в северной части Газы фактически распространяется.