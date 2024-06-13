Багери: Иран не позволит сионистам нарушать безопасность региона

Али Багери, и.о. министра иностранных дел Ирана, и Фуад Хусейн, министр иностранных дел Ирака, провели совместную пресс-конференцию после встречи и переговоров.

Он добавил: "Сегодня мы видим явный геноцид в Газе, но невинные люди Газы подняли флаг победы под обломками. Мы подчеркиваем, что военные преступления против людей Газы должны прекратиться, и мусульманские страны должны помочь положить конец этим преступлениям с использованием всего своего потенциала".

Глава МИД Ирана сказал: "Возможно, сионисты совершат еще одну ошибку, но Иран решительно ответит на безрассудство сионистского режима, использует свое законное право на самооборону и накажет агрессора. Иран в операции "Истинное обещание" доказал, что будет использовать все свои возможности и потенциал для стабильности, мира и безопасности в регионе, и не позволит даже агрессивным сионистам нарушить стабильность и безопасность в регионе".

Багери подчеркнул, что все страны региона едины и солидарны в создании безопасного и стабильного региона, и это сионисты показали себя главным фактором напряженности и нестабильности в регионе.

Он продолжил: "Если американцы серьезны в политических инициативах и инициативах по прекращению войны и кровопролития в Газе, они должны прекратить, особенно военную и оружейную, помощь оккупирующим и агрессивным сионистам".