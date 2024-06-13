ХАМАС: Блинкен несет ответственность за срыв соглашения о прекращении огня

В заявлении по поводу предложенного США плана прекращения огня, ХАМАС заявил: "Несмотря на усилия оккупационного режима по продолжению преступлений в Газе, на всех этапах непрямых переговоров о прекращении огня ХАМАС действовал конструктивно".

ХАМАС также осудил заявления госсекретаря США, в которых он возложил на это движение ответственность за препятствование достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

В этом заявлении ХАМАС подчеркнул, что он всегда выступал за прекращение войны и обмен пленными, и четко приветствовал план Джо Байдена и резолюцию Совета Безопасности.

ХАМАС также подчеркнул, что, вопреки утверждениям США, сионистский режим не принял ни один из этих планов.