13 июн. 2024 г., 13:15
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Атомная подлодка и ракетный фрегат России зашли в Гаване

13 июн. 2024 г., 13:15
??????? ID: 85508059
Атомная подлодка и ракетный фрегат России зашли в Гаване

Тегеран, 13 июня, ИРНА – Корабли ВМФ России, в том числе атомная подводная лодка и ракетный фрегат этой страны зашли в порт Гаваны.

По данным CNN, в гавань кубинской столицы зашли четыре корабля ВМФ России, включая атомная подлодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир ВМФ РФ «Николай Чикер».

В связи с этим в заявлении Минобороны России говорится, что фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подлодка «Казань» несут современное вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Согласно заявлению Минобороны России, перед отправкой на Кубу корабли ВМФ России провели учения с ракетами в Атлантике.

С другой стороны, Министерство иностранных дел Кубы в заявлении подчеркнуло, что стоянка этих кораблей в Гаване не представляет угрозы для региона, и объявило, что ни одно из этих судов не несет ядерного оружия.

«Кубинцы могут посетить фрегат «Адмирал Горшков» в течение пяти дней, когда российские суда будут швартоваться в порту Гаваны», - сказал российский дипломат в Гаване в беседе с агентством CNN.

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