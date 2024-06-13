13 июн. 2024 г., 12:02
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Новости ID: 85507934
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США и Украина подпишут соглашение о безопасности на саммите G7

13 июн. 2024 г., 12:02
Новости ID: 85507934
США и Украина подпишут соглашение о безопасности на саммите G7

Тегеран, 13 июня, ИРНА – Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский сегодня в четверг подпишут двустороннее соглашение о безопасности на саммите G7 в целях долгосрочного сотрудничества в области обороны и безопасности.

«Мы хотим показать, что США поддерживают народ Украины», - сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью корреспондентам по поводу подписания соглашения о безопасности между Вашингтоном и Киевом, добавив, что Америка стоит вместе с Украиной, и поддержка Вашингтона будет продолжаться длительное время, особенно в сфере обороны и безопасности.

«Подписав соглашение о безопасности, мы пошлем России четкий сигнал о нашей решимости оказывать Украине постоянную поддержку», - сказал Салливан.

«Если президент России Владимир Путин думает, что он сможет пересилить коалицию, поддерживающую Украину, то он ошибается», - подчеркнул советник Белого дома по национальной безопасности, отметив, что Москве не следует ждать прекращения нашей поддержки Украины.

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