США и Украина подпишут соглашение о безопасности на саммите G7

«Мы хотим показать, что США поддерживают народ Украины», - сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью корреспондентам по поводу подписания соглашения о безопасности между Вашингтоном и Киевом, добавив, что Америка стоит вместе с Украиной, и поддержка Вашингтона будет продолжаться длительное время, особенно в сфере обороны и безопасности.

«Подписав соглашение о безопасности, мы пошлем России четкий сигнал о нашей решимости оказывать Украине постоянную поддержку», - сказал Салливан.

«Если президент России Владимир Путин думает, что он сможет пересилить коалицию, поддерживающую Украину, то он ошибается», - подчеркнул советник Белого дома по национальной безопасности, отметив, что Москве не следует ждать прекращения нашей поддержки Украины.