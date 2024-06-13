13 июн. 2024 г., 11:59
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«Хезболла» нанесла ответные удары по объектам сионистского режима

13 июн. 2024 г., 11:59
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«Хезболла» нанесла ответные удары по объектам сионистского режима

Тегеран, 13 июня, ИРНА – Ливанское движение «Хезболла» объявило об артиллерийских и ракетных ударах по позициям сионистского режима в ответ на гибель одного из высокопоставленных командиров этого движения.

Движение «Хезболла» сообщило, что в качестве ответной меры на убийство старшего командира этого движения в городе Джойя и ранение нескольких других мирных жителей боевики «Хезболла» нанесли удар Катюшей (боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, – ред.) по штабу артиллерийского дивизиона сионистского противника в Харба-Маар и месту дислокации сионистских военных вокруг штаба.

Боевики «Хезболла» нанесли удар по базе Хадаб Ярин ракетами Баркан, а также нанесли артиллерийский удар по базе Ханита, которые точно поразили цель.

Кроме того движение «Хезболла» заявило об артиллерийском обстреле базы Джалул-Алам и об атаке базы Барке Риша ракетами Баркан.

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