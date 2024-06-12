ЮНИСЕФ: 3 тыс. детей в Газе находятся под угрозой смерти

ЮНИСЕФ пишет, что несмотря на небольшое улучшение доставки продовольственной помощи на север сектора Газа, распределение гуманитарной помощи на юге сектора Газа сильно сократилось, и это подвергает детей в этом районе риску недоедания.

ЮНИСЕФ добавляет, что ужасное насилие и перемещение населения по-прежнему лишают беженцев доступа к медицинским учреждениям и услугам.

"Мы продолжаем видеть ужасающие фотографии детей в Газе, которые умирают на глазах у своих семей из-за продолжающейся нехватки еды и разрушения инфраструктуры здравоохранения в регионе", заявила Региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для стран Ближнего Востока и Северной Африки Адель Ходр.