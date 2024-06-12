12 июн. 2024 г., 21:40
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Новости ID: 85507558
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ЮНИСЕФ: 3 тыс. детей в Газе находятся под угрозой смерти

12 июн. 2024 г., 21:40
Новости ID: 85507558
ЮНИСЕФ: 3 тыс. детей в Газе находятся под угрозой смерти

Тегеран, 12 июня. ИРНА — Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) объявил, что из-за ударов израильского режима по городу Рафах около трех тысяч детей в секторе Газа столкнулись с голодом и отсутствием доступа к медицинским учреждениям.

ЮНИСЕФ пишет, что несмотря на небольшое улучшение доставки продовольственной помощи на север сектора Газа, распределение гуманитарной помощи на юге сектора Газа сильно сократилось, и это подвергает детей в этом районе риску недоедания.

ЮНИСЕФ добавляет, что ужасное насилие и перемещение населения по-прежнему лишают беженцев доступа к медицинским учреждениям и услугам.

"Мы продолжаем видеть ужасающие фотографии детей в Газе, которые умирают на глазах у своих семей из-за продолжающейся нехватки еды и разрушения инфраструктуры здравоохранения в регионе", заявила Региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для стран Ближнего Востока и Северной Африки Адель Ходр.

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