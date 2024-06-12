СМИ: война в Газе привела к беспрецедентному уровню инфляции в Израиле

По данным агентства, израильский режим столкнулся с беспрецедентными темпами инфляции и ростом цен из-за продолжения войны против жителей сектора Газа более 8 месяцев и роста напряженности на северной границе оккупированной Палестины с ливанской Хезболлой.

Издание пишет, что после начала войны против сектора Газа десятки тысяч сионистов бежали из районов вблизи границы с сектором Газа и северной границы оккупированной Палестины, что привело к тому, что запас жилья на рынке недвижимости за одну ночь сократился почти на 5%.

Эта ситуация является неудачей для экономики сионистского режима, где стоимость жизни до войны была выше, чем стоимость жизни в Швейцарии как самой дорогой стране мира.