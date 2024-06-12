12 июн. 2024 г., 17:21
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СМИ: война в Газе привела к беспрецедентному уровню инфляции в Израиле

12 июн. 2024 г., 17:21
??????? ID: 85507342
СМИ: война в Газе привела к беспрецедентному уровню инфляции в Израиле

Тегеран, 12 июня. ИРНА — Война израильского режима против сектора Газа привела к росту инфляции, оказав негативное влияние на экономику режима, пишет информационное агентство Bloomberg.

По данным агентства, израильский режим столкнулся с беспрецедентными темпами инфляции и ростом цен из-за продолжения войны против жителей сектора Газа более 8 месяцев и роста напряженности на северной границе оккупированной Палестины с ливанской Хезболлой.

Издание пишет, что после начала войны против сектора Газа десятки тысяч сионистов бежали из районов вблизи границы с сектором Газа и северной границы оккупированной Палестины, что привело к тому, что запас жилья на рынке недвижимости за одну ночь сократился почти на 5%.

Эта ситуация является неудачей для экономики сионистского режима, где стоимость жизни до войны была выше, чем стоимость жизни в Швейцарии как самой дорогой стране мира.

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