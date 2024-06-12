МИД Ирана осудил убийство невинных людей в Судане

Канаани назвал нападение на деревню Вад ан-Нура в Судане, в результате которого были убиты и ранены сотни невинных людей, включая женщин и детей ужасающим и шокирующим событием.

Он добавил, что Исламская Республика Иран обеспокоена продолжающейся гражданской войной в Судане и печальными обстоятельствами, с которыми сталкиваются ни в чем не повинные граждане в различных конфликтных зонах страны.

Выразив сочувствие семьям погибших, он призвал к скорейшему восстановлению мира и нормальной жизни в пострадавшей от конфликта стране.

Канаани призвал к немедленному прекращению убийств и массовых убийств невинных людей в Судане, подчеркнув обязанность международного сообщества, особенно правозащитных организаций, принять эффективные меры, чтобы положить конец нынешней ситуации в Судане.