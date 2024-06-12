12 июн. 2024 г., 16:20
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МИД Ирана осудил убийство невинных людей в Судане

12 июн. 2024 г., 16:20
??????? ID: 85507258
МИД Ирана осудил убийство невинных людей в Судане

Тегеран, 12 июня. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани осудил убийства и ранения сотен невинных людей в деревне Вад ан-Нура в Судане.

Канаани назвал нападение на деревню Вад ан-Нура в Судане, в результате которого были убиты и ранены сотни невинных людей, включая женщин и детей ужасающим и шокирующим событием.

Он добавил, что Исламская Республика Иран обеспокоена продолжающейся гражданской войной в Судане и печальными обстоятельствами, с которыми сталкиваются ни в чем не повинные граждане в различных конфликтных зонах страны.

Выразив сочувствие семьям погибших, он призвал к скорейшему восстановлению мира и нормальной жизни в пострадавшей от конфликта стране.

Канаани призвал к немедленному прекращению убийств и массовых убийств невинных людей в Судане, подчеркнув обязанность международного сообщества, особенно правозащитных организаций, принять эффективные меры, чтобы положить конец нынешней ситуации в Судане.

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