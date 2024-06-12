12 июн. 2024 г., 13:36
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85506986
T T
0 Persons

Членство Ирана в БРИКС и ШОС – наследие покойного президента Раиси

12 июн. 2024 г., 13:36
??????? ID: 85506986
Членство Ирана в БРИКС и ШОС – наследие покойного президента Раиси

Тегеран, 12 июня. ИРНА — Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани назвал членство страны в ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС решающим моментом для продвижения международного положения Ирана, добавив, что членство Ирана в этих организациях является ключевым наследием покойного президента Эбрахима Раиси.

Багери Кани комментируя свой недавний визит в Нижний Новгород для участия в встрече министров иностранных дел стран БРИКС, сказал, что на встрече присутствовали министры стран БРИКС и друзья стран БРИКС по приглашению России, что свидетельствует о глобальном интересе к БРИКС.

"На полях этой встречи состоялось 15 двусторонних встреч министров иностранных дел, в том числе министров иностранных дел Китая и России, которые были проведены для продвижения двусторонних внешнеполитических целей", рассказал Багери Кани журналистам в среду на полях заседания кабинета министров.

Он также выразил надежду, что эти обсуждения станут краеугольным камнем для продвижения интересов Ирана в странах-членах БРИКС, и «мы считаем, что эта встреча была особенно важна для улучшения позиций Ирана в международном механизме БРИКС».

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .