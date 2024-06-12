Членство Ирана в БРИКС и ШОС – наследие покойного президента Раиси

Багери Кани комментируя свой недавний визит в Нижний Новгород для участия в встрече министров иностранных дел стран БРИКС, сказал, что на встрече присутствовали министры стран БРИКС и друзья стран БРИКС по приглашению России, что свидетельствует о глобальном интересе к БРИКС.

"На полях этой встречи состоялось 15 двусторонних встреч министров иностранных дел, в том числе министров иностранных дел Китая и России, которые были проведены для продвижения двусторонних внешнеполитических целей", рассказал Багери Кани журналистам в среду на полях заседания кабинета министров.

Он также выразил надежду, что эти обсуждения станут краеугольным камнем для продвижения интересов Ирана в странах-членах БРИКС, и «мы считаем, что эта встреча была особенно важна для улучшения позиций Ирана в международном механизме БРИКС».