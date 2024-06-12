Всемирный совет церквей призвал к перемирию в Газе

Базирующийся в Швейцарии совет церквей во вторник в заявлении отметил, что война и страдания в секторе Газа являются результатом слепого характера действий армии Израиля в этом регионе и несоблюдения фундаментальных принципов международного гуманитарного права и нравственности.

Подчеркнув, что перемирие положит конец страданиям, ВСЦ призвал к безусловному доступу к гуманитарной помощи, предоставлению необходимой помощи нуждающимся людям, и началу значимого политического процесса, чтобы люди региона могли жить в мире и достоинстве.