12 июн. 2024 г., 13:42
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85506985
T T
0 Persons

Всемирный совет церквей призвал к перемирию в Газе

12 июн. 2024 г., 13:42
??????? ID: 85506985
Всемирный совет церквей призвал к перемирию в Газе

Тегеран, 12 июня, ИРНА - Всемирный совет церквей (ВСЦ) призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и безоговорочному предоставлению в анклав гуманитарной помощи.

Базирующийся в Швейцарии совет церквей во вторник в заявлении отметил, что война и страдания в секторе Газа являются результатом слепого характера действий армии Израиля в этом регионе и несоблюдения фундаментальных принципов международного гуманитарного права и нравственности.

Подчеркнув, что перемирие положит конец страданиям, ВСЦ призвал к безусловному доступу к гуманитарной помощи, предоставлению необходимой помощи нуждающимся людям, и началу значимого политического процесса, чтобы люди региона могли жить в мире и достоинстве.

0 Persons

??? ???????????

You are replying to: .