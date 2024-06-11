Иран входит в пятерку ведущих стран по снижению материнской смертности

Судабе Каземи во вторник, на полях 20-го Международного конгресса акушеров-гинекологов, который проводится в Центре конференций Башни «Милад», сказала журналистам: «Вопрос о населении и повышении рождаемости очень важен, потому что страна сталкивается с демографическим кризисом, поэтому вопросы, связанные с беременностью и деторождением, являются важными вопросами, которым следует уделять внимание».

Каземи, заявив, что уровень кесарева сечения в стране составляет 56 процентов, назвала этот показатель высоким и сказала, что страх перед естественными родами у матерей должен быть устранен, чтобы они не склонялись к кесареву сечению, и в этом направлении была разработана и реализована программа популяризации естественных родов у женщин.