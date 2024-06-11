11 июн. 2024 г., 15:23
Новости ID: 85505697
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран входит в пятерку ведущих стран по снижению материнской смертности

11 июн. 2024 г., 15:23
Новости ID: 85505697
Иран входит в пятерку ведущих стран по снижению материнской смертности

Тегеран, 11 июня, ИРНА - Президент Ассоциации акушеров-гинекологов, заявив, что Иран входит в пятерку ведущих стран мира по снижению материнской смертности при родах, сказал, что этот показатель сейчас составляет 22 на 100 тысяч человек, что значительно снизилось в последние годы.

Судабе Каземи во вторник, на полях 20-го Международного конгресса акушеров-гинекологов, который проводится в Центре конференций Башни «Милад», сказала журналистам: «Вопрос о населении и повышении рождаемости очень важен, потому что страна сталкивается с демографическим кризисом, поэтому вопросы, связанные с беременностью и деторождением, являются важными вопросами, которым следует уделять внимание».

Каземи, заявив, что уровень кесарева сечения в стране составляет 56 процентов, назвала этот показатель высоким и сказала, что страх перед естественными родами у матерей должен быть устранен, чтобы они не склонялись к кесареву сечению, и в этом направлении была разработана и реализована программа популяризации естественных родов у женщин.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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