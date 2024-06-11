Три израильских солдата погибли в засаде сил Сопротивления в Газе

В понедельник группа израильских солдат попыталась войти в многоэтажное здание в городе "Рафах" на юге сектора Газа.

Учитывая опыт предыдущих засад сопротивления, несколько солдат вошли в здание, чтобы убедиться в отсутствии взрывчатки, но ничего не нашли.

После выхода солдат, для большей уверенности, в здание было брошено несколько гранат и ручных бомб, но никаких происшествий не произошло.

Убедившись в отсутствии взрывчатки, все солдаты вошли в здание. Одновременно с их входом сопротивление взорвало здание, что привело к его полному обрушению.

В результате засады погибли трое солдат из бригады "Гивати" и командир оперативной группы. Десять других солдат получили ранения, состояние шестерых из них оценивается как критическое.