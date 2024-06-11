11 июн. 2024 г., 14:26
Новости ID: 85505597
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Три израильских солдата погибли в засаде сил Сопротивления в Газе

11 июн. 2024 г., 14:26
Новости ID: 85505597
Три израильских солдата погибли в засаде сил Сопротивления в Газе

Тегеран, 11 июня, ИРНА - Палестинские СМИ опубликовали подробности смертельной засады, устроенной бригадами "Изз ад-дин аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) для израильских солдат в городе "Рафах" на юге сектора Газа.

В понедельник группа израильских солдат попыталась войти в многоэтажное здание в городе "Рафах" на юге сектора Газа.

Учитывая опыт предыдущих засад сопротивления, несколько солдат вошли в здание, чтобы убедиться в отсутствии взрывчатки, но ничего не нашли.

После выхода солдат, для большей уверенности, в здание было брошено несколько гранат и ручных бомб, но никаких происшествий не произошло.

Убедившись в отсутствии взрывчатки, все солдаты вошли в здание. Одновременно с их входом сопротивление взорвало здание, что привело к его полному обрушению.

В результате засады погибли трое солдат из бригады "Гивати" и командир оперативной группы. Десять других солдат получили ранения, состояние шестерых из них оценивается как критическое.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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