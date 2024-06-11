11 июн. 2024 г., 14:16
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Новости ID: 85505512
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Рябков: Иран извлечет практическую выгоду из вступления в НБР БРИКС

11 июн. 2024 г., 14:16
Новости ID: 85505512
Рябков: Иран извлечет практическую выгоду из вступления в НБР БРИКС

Тегеран, 11 июня, ИРНА – Чтобы вступление Ирана в БРИКС столкнулось с наименьшими сложностями, необходимо принять ряд мер, в том числе рассмотреть вопрос о членстве Ирана в Новом банке развития. Новый банк развития финансирует инфраструктурные проекты по разумным процентным ставкам, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Современный многополярный мир включает в себя представителей всех континентов и разных цивилизаций. Между тем, группа исламских стран играет заметную роль, и этот вопрос ясно свидетельствует о глобальном разнообразии в текущем году», - сказал Рябков иранским корреспондентам на полях совещании глав МИД БРИКС.

По его словам, Исламская Республика Иран и другие страны, присоединившиеся к БРИКС в январе 2024 года, также будут извлекать пользу из этого позитивного процесса, и приобретать ценный опыт.

«Я уверен, что со временем Иран извлечет из этого практические выгоды», - напомнил российский дипломат.

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