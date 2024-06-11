Рябков: Иран извлечет практическую выгоду из вступления в НБР БРИКС

«Современный многополярный мир включает в себя представителей всех континентов и разных цивилизаций. Между тем, группа исламских стран играет заметную роль, и этот вопрос ясно свидетельствует о глобальном разнообразии в текущем году», - сказал Рябков иранским корреспондентам на полях совещании глав МИД БРИКС.

По его словам, Исламская Республика Иран и другие страны, присоединившиеся к БРИКС в январе 2024 года, также будут извлекать пользу из этого позитивного процесса, и приобретать ценный опыт.

«Я уверен, что со временем Иран извлечет из этого практические выгоды», - напомнил российский дипломат.