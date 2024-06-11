Москва: Соглашение России и Ирана - стратегическое решение лидеров двух стран

Как сообщает РИА Новости, Замир Кабулов во вторник, в интервью российскому СМИ, косвенно намекая на гибель президента Ирана в авиакатастрофе, заявил: "Стратегическое соглашение Ирана и России не связано с недавними событиями, поскольку это стратегическое решение лидеров двух стран".

Российский дипломат добавил, что работа над соглашением приостановлена из-за проблем иранских партнеров, но он не сомневается в том, что эта работа будет завершена.

Кабулов также отметил, что после завершения текста соглашения лидеры двух стран решат, когда и где его подпишут.

По данным РИА Новости, работа над новым крупным соглашением между Россией и Ираном стала известна в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин, президент России, и Сейед Эбрахим Раиси, ушедший из жизни президент Исламской Республики Иран, обсуждали его в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.