Багери встретился с министром иностранных дел ЮАР

В Нижнем Новгороде, Россия, Али Багери Кени, и.о. главы Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, в ходе второго дня своего визита, встретился и провел переговоры с Наледи Пандор, министром иностранных дел ЮАР.

В ходе встречи Багери выразил благодарность за соболезнования со стороны правительства и народа ЮАР в связи с гибелью президента и министра иностранных дел Ирана, а также поздравил с успешным проведением выборов в ЮАР. Он назвал отношения между двумя странами стратегическими.

Встреча состоялась в России на полях заседания министров иностранных дел стран БРИКС.

Стороны обсудили двусторонние и международные вопросы и изучили пути развития сотрудничества.

ЮАР является одним из основных и первоначальных членов группы БРИКС.