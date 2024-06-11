Руководитель администрации Нетаньяху потребовал отстранения министра обороны Израиля

После того как министр обороны сионистского режима не проголосовал за закон об освобождении ультрарелигиозных иудеев (харедим) от воинской обязанности, Браверман описал его как наглого человека и потребовал его отстранения.

Поддерживающая коалиция кабинет Нетаньяху в Кнессете сионистского режима, во вторник утром одобрила закон об освобождении харедим от воинской обязанности.

Армейское радио Израиля сообщило, что, несмотря на противодействие министра Йоава Галанта, Кнессет одобрил законопроект об освобождении харедим голосами 63 из 120 депутатов.