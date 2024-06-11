ХАМАС приветствовало принятие СБ ООН резолюции о перемирии в Газе

ХАМАС объявило, что приветствует одобренную Советом Безопасности резолюцию, которая включает постоянное прекращение огня в секторе Газа, полный вывод оккупационных сил из этого сектора, обмен пленными, восстановление инфраструктуры в анклаве, возвращение палестинцев в свои места проживания, отказ от любых планов по сокращению территории Газы или изменению его населения, а также предоставление жителям сектора гуманитарной помощи.

Движение ХАМАС также заявило о своей готовности сотрудничать с посредническими сторонами для вступления в непрямые переговоры по реализации этих принципов и положений, соответствующие требованиям палестинского народа и Сопротивления.

«ХАМАС также настаивает на продолжении борьбы и усилий вместе со всем палестинским народом для достижения своих национальных прав и, прежде всего, изгнания захватчиков, создания независимого палестинского государства со столицей в Кудсе и права на возвращение и самоопределение», - говорится в документе.