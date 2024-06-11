«Настало время международному сообществу продемонстрировать свое единство в поощрении и принуждении Израиля полностью, немедленно и эффективно выполнить временное постановление, содержащееся в решении Международного Суда, принятом 26 января 2024 г., 28 марта. 2024 г. и 24 мая 2024 г.», - говорится в письме.
Иран: Международное сообщество должно заставить Израиль немедленно выполнить решение Международного Суда
11 июн. 2024 г., 12:02
??????? ID: 85505018
Нью-Йорк, 11 июня, ИРНА – И.о. главы МИД Ирана Али Багери в письме Генеральному секретарю ООН подчеркнул жизненно важную роль и неизбежную ответственность ООН за продолжающиеся убийства сионистским режимом на оккупированных территориях Палестины.
Похожие новости
-
Канани: Израиль и американское правительство — большие проигравшие в битве за Газу
Тегеран, 9 июня, ИРНА - Представитель МИД Исламской Республики Иран заявил, что большим проигравшим…
-
"Врачи без границ": ситуация в больнице Аль-Акса в Газе - кошмар
Тегеран, 9 июня, ИРНА - Организация "Врачи без границ" отреагировала на преступление израильского…
-
Либерман: В Газе мы пошли на полное унижение
Тегеран, 8 июня, ИРНА – После восьми месяцев войны мы получили полное унижение вместо полной…
??? ???????????