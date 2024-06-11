11 июн. 2024 г., 12:02
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Иран: Международное сообщество должно заставить Израиль немедленно выполнить решение Международного Суда

11 июн. 2024 г., 12:02
??????? ID: 85505018
Иран: Международное сообщество должно заставить Израиль немедленно выполнить решение Международного Суда

Нью-Йорк, 11 июня, ИРНА – И.о. главы МИД Ирана Али Багери в письме Генеральному секретарю ООН подчеркнул жизненно важную роль и неизбежную ответственность ООН за продолжающиеся убийства сионистским режимом на оккупированных территориях Палестины.

«Настало время международному сообществу продемонстрировать свое единство в поощрении и принуждении Израиля полностью, немедленно и эффективно выполнить временное постановление, содержащееся в решении Международного Суда, принятом 26 января 2024 г., 28 марта. 2024 г. и 24 мая 2024 г.», - говорится в письме.

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