Иран: Международное сообщество должно заставить Израиль немедленно выполнить решение Международного Суда

«Настало время международному сообществу продемонстрировать свое единство в поощрении и принуждении Израиля полностью, немедленно и эффективно выполнить временное постановление, содержащееся в решении Международного Суда, принятом 26 января 2024 г., 28 марта. 2024 г. и 24 мая 2024 г.», - говорится в письме.