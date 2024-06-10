Багери Кани: принятие резолюции не повлияет на желание Ирана развивать ядерную программу

"Одна из наиболее важных задач БРИКС должна быть расставлена ​​в качестве приоритета и реализована в ближайшем будуще — это реформа финансовых систем Бреттон-Вудской системы, который всегда выступает препятствием для развития и прогресса независимых и развивающихся стран", подчеркнул и.о. главы МИД Ирана в понедельник на заседании СМИД БРИКС.

"БРИКС следует ускорить свои действия по осуществлению расчётов в национальных валютах, использованию цифровых валют, запуску общих банковских платформ и мессенджеров, перестрахованию, созданию новых финансово-банковских структур и т.д.", добавил он.