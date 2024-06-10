10 июн. 2024 г., 20:09
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Новости ID: 85504697
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Багери Кани: принятие резолюции не повлияет на желание Ирана развивать ядерную программу

10 июн. 2024 г., 20:09
Новости ID: 85504697
Багери Кани: принятие резолюции не повлияет на желание Ирана развивать ядерную программу

Тегеран, 10 июня. ИРНА — Принятие политической резолюции в МАГАТЭ не окажет никакого влияния на желание Тегерана продолжать мирную эксплуатацию ядерной энергии и обобщать свои планы развития ядерной энергетики, заявил Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани

"Одна из наиболее важных задач БРИКС должна быть расставлена ​​в качестве приоритета и реализована в ближайшем будуще — это реформа финансовых систем Бреттон-Вудской системы, который всегда выступает препятствием для развития и прогресса независимых и развивающихся стран", подчеркнул и.о. главы МИД Ирана в понедельник на заседании СМИД БРИКС.

"БРИКС следует ускорить свои действия по осуществлению расчётов в национальных валютах, использованию цифровых валют, запуску общих банковских платформ и мессенджеров, перестрахованию, созданию новых финансово-банковских структур и т.д.", добавил он.

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