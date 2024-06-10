И.о. главы МИД Ирана провел встречу с Лавровым

В начале встречи Лавров вновь выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси и Абдоллахияна, которого глава российской дипломатии назвал своим другом. "Мы всегда будем помнить их не только как великих сыновей Исламской Республики Иран, но и как верных друзей России, вместе с которыми мы и сделали немало, и приняли немало перспективных планов по развитию сотрудничества", - отметил глава МИД РФ.

Багери, в свою очередь выразил Лаврову благодарность за соболезнования и позицию России после гибели президента исламской республики Эбрахима Раиси и главы МИД Амира Абдоллахияна.

"Мне кажется, события и изменения не смогут внести никаких изменений в наше сотрудничество, оно станет еще более плодотворным и успешным. Сегодня мы видим огромный потенциал для расширения и укрепления нашего взаимодействия", - подчеркнул он.