БПЛА "Хезболлы" поразил базу израильской армии в Нагарии

В заявлении «Хезболлы» говорится, что она нанесла удар по штабу 146-й восточной дивизии в Нагарии и убила или ранила несколько сионистских военных.

«Хезболла» сообщила, что совершила это нападение в ответ на нападения сионистского режима на южный Ливан, а также в поддержку палестинской нации и сопротивления в секторе Газа.

По данным Исламского сопротивления Ливана это нападение привело к пожару на указанной базе.

«Хезболла» также заявила о нападении на базу «Баяз Белида» с помощью ударного беспилотника, а также на базу «Радар» и ее шпионское оборудование с использованием подходящего оружия.