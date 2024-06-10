10 июн. 2024 г., 17:00
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БПЛА "Хезболлы" поразил базу израильской армии в Нагарии

10 июн. 2024 г., 17:00
??????? ID: 85504609
БПЛА "Хезболлы" поразил базу израильской армии в Нагарии

Тегеран, 10 июня. ИРНА — СМИ сообщили, что ударный беспилотник ливанской "Хезболлы" поразил базу армии сионистского режима на севере оккупированной Палестины.

В заявлении «Хезболлы» говорится, что она нанесла удар по штабу 146-й восточной дивизии в Нагарии и убила или ранила несколько сионистских военных.

«Хезболла» сообщила, что совершила это нападение в ответ на нападения сионистского режима на южный Ливан, а также в поддержку палестинской нации и сопротивления в секторе Газа.

По данным Исламского сопротивления Ливана это нападение привело к пожару на указанной базе.

«Хезболла» также заявила о нападении на базу «Баяз Белида» с помощью ударного беспилотника, а также на базу «Радар» и ее шпионское оборудование с использованием подходящего оружия.

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