Багери Кани: стабильность Ближнего Востока зависит от ядерного разоружения израильского режима

Об этом заявил Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в понедельник на заседании СМИД БРИКС.

Он подчеркнул важность БРИКС в создании справедливого, многостороннего и демократического мира, а также опасное влияние войны сионистского режима против жителей Газы.

"У БРИКС самое большое население, самая большая экономика и самая большая территория на планете. Следовательно, это должен быть голос большинства людей мира, которые хотят добиться своего законного места и предпочитают более справедливый, более демократический и многосторонний мир", сказал он.

При этом он отметил важность сконцентрироваться на дедолларизации и важность роли в нейтрализации репрессивных санкций США. "Одна из наиболее важных задач БРИКС должна быть расставлена ​​в качестве приоритета и реализована в ближайшем будуще — это реформа финансовых систем Бреттон-Вудской системы, который всегда выступает препятствием для развития и прогресса независимых и развивающихся стран", подчеркнул и.о. главы МИД Ирана.

"К сожалению, США используют зависимость стран от доллара как оружие, и это наряду с введением незаконных санкций, созданием банковских ограничений, неравенством в принятии решений в международных финансовых институтах и ​​отсутствием консенсуса в этих институтах и структуры доказали, что эти крайне несправедливые системы должны быть реформированы", указал он. — Поэтому мы считаем, что БРИКС следует ускорить свои действия по осуществлению расчётов в национальных валютах, использованию цифровых валют, запуску общих банковских платформ и мессенджеров, перестрахованию, созданию новых финансово-банковских структур и т.д.".

Багери также указал на плачевную ситуацию в Газе и бесконечные преступления Израиля и США в этом районе. "Сионистский режим и его сторонники не только нарушили человечность, мораль и международное право, но, подавляя достоверную информацию СМИ и распространяя ложную информацию, они пытаются обмануть общественное мнение мира и заменить угнетателя и угнетенных. Сохранение такой ситуации, несомненно, ставит под угрозу международный мир и безопасность, и для ее урегулирования необходимы срочные действия", указал он.

Он напомнил, что Иран предложил две инициативы по урегулированию кризиса в Палестине. "Во-первых, план «Национального референдума на территории Палестины» с участием реальных жителей Палестины, включая мусульман, христиан и евреев, для определения собственной судьбы и определения будущей политической системы Палестины. Во-вторых, инициатива "Ближний Восток — свободный от ядерного оружия и массовых убийств", подчеркнул глава иранской дипломатии.