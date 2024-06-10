СМИ опубликовали содержание утекшего документа о шпионаже посольства США в Иерусалиме

Ссылаясь на подробности шпионажа американского посольства против палестинцев в оккупированном Иерусалиме, газета «Рай аль-Юм» на основании этого документа пишет, что пока американские военные и медиа-круги обсуждают новость об участии Вашингтона в операции по возвращению четырёх пленных из лагеря Нусайрат в центре сектора Газа, был обнародован документ, свидетельствующий о шпионаже американского посольства на оккупированных территориях против палестинцев и в пользу Шпионской организации сионистского режима.

Содержание этого дипломатического документа свидетельствует об «обеспокоенности» Вашингтона реакцией палестинцев на военное использование американцами плавучего причала на побережье сектора Газа. Соединенные Штаты построили этот причал при сотрудничестве сионистского режима на побережье сектора Газа, утверждая, что помогают народу сектора Газа.

По данным газеты, этот дипломатический документ также показывает, что Управление по делам палестинцев посольства США в оккупированном Иерусалиме шпионит за палестинцами, а посольство США сообщает госсекретаря США Энтони Блинкена на фоне подозрений палестинских пользователей в социальных сетях о роли США в секторе Газа.

Американское посольство расценило эти подозрения в отношении палестинских пользователей в рамках того, что они считают «теорией заговора».