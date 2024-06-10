Лавров: роль БРИКС в решении мировых проблем будет возрастать

"Убежден, БРИКС движет вперед ветер перемен, ведь его роль в решении глобальных проблем будет только возрастать. Это находит подтверждение и в неуклонном росте числа стран, проявляющих неподдельный интерес к подключению к работе нашего объединения", - сказал Лавров на заседании СМИД БРИКС.

Он добавил, что БРИКС является одним из объединений, где на деле, а не на словах реализованы принципы равноправного сотрудничества: взаимное уважение, открытость, прагматизм, солидарность, преемственность и консенсус.

Лавров добавил, что переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым, особенно учитывая то, что Вашингтон активно пытается этому помешать.

"Расширение БРИКС - наглядное подтверждение процесса формирования многополярного миропорядка. Происходит становление новых центров принятия глобально значимых политических решений из числа государств глобального юга и востока, из государств мирового большинства. Эти страны выступают за более справедливый уклад на основе суверенного равенства государств и цивилизационного многообразия. Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что США с союзниками не оставляют попыток удержать ускользающее доминирование и замедлить объективные процессы формирования многополярности, а экономические инструменты они используют как оружие. "Путем санкционного давления, финансового шантажа пытаются повлиять на выбор суверенными государствами моделей развития и торговых партнеров. Запад не гнушается и силовыми методами. Примеры всем известны", - заключил министр.