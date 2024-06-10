Иран: нет никаких признаков того, что США стремятся к прекращению огня в Газе

Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Нассер Канаани в понедельник на брифинге.

"Еще раз осуждаю прискорбное преступление, совершенное сионистским режимом в Газе. Многие люди были убиты и ранены. Еще одним печальным фактом является то, что во многих отчетах предполагается, что военные и разведывательные силы Соединенных Штатов и Британии также сыграли роль в осуществлении этой операции", сказал Канаани.

"Другими словами, в ходе трехсторонней операции было убито более 700 невинных палестинских граждан, и это считается большим позором для соучастников сионистского режима", добавил представитель иранского МИД.

При этом он решительно осудил "недавнюю варварскую операцию" сионистского режима, и призвал международное сообщество выполнить свои юридические и гуманитарные обязанности и принять немедленные меры, чтобы остановить преступную машину сионистского режима.

По словам Канаани, нет никаких доказательств того, что США готовы установить режим прекращения огня. "Если они искренне стремятся к прекращению огня, им следует отказаться отправлять оружие сионистскому режиму", подчеркнул Канаани.

Канаани также отметил, что неоднократные отставки кабинета министров, военных и сотрудников служб безопасности сионистского режима показывают крах этого режима и неспособность достичь своих целей, и, конечно же, их стратегические и постоянные неудачи в войне в Газе.

Что касается проведения президентских выборов за рубежом и предпринятых действий, то он сказал, что иранский народ стоит за горьким событием, и потеря президента Эбрахима Раиси находится на пороге важного и решающего политического события.

"Граждане Ирана за рубежом должны иметь право участвовать в выборах в качестве эффективных членов иранского общества. С властями соответствующих стран проведены необходимые переговоры для участия иранцев в выборах", отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Комментируя давление на Иран со стороны Запада и его цели, он отметил, что действия ряда европейских сторон против Ирана в отношении ядерной программы страны являются неконструктивными действиями сторон, которые сами являются первыми и последними обвиняемыми в отношении иранской ядерной сделке. "Подобные меры не имеют правового основания и приемлемой политической логики. Вместо того чтобы выдвигать обвинения в адрес Ирана, им следует осознать свою ответственность и действовать в соответствии со своей ответственностью", подчеркнул Канаани.

При этом он напомнил, что Иран придерживается международных законов. "Иран выполняет свои обязательства в отношении своей ядерной деятельности в рамках законов МАГАТЭ и Соглашения о всеобъемлющих гарантиях", сказал Канаани. — Политическое давление некоторых западных партий, в том числе в США и Европе, привело к тому, что агентство отклонилось от своих профессиональных функций, а на деятельность агентства повлияли политические подходы".