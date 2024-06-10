10 июн. 2024 г., 12:11
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Новости ID: 85504233
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Иран считает любую претензию о трех островах в Персидском заливе вмешательством на свою суверенную территорию

10 июн. 2024 г., 12:11
Новости ID: 85504233
Иран считает любую претензию о трех островах в Персидском заливе вмешательством на свою суверенную территорию

Тегеран, 10 июня, ИРНА – Исламская Республика Иран считает любую претензию в отношении трех островов Ирана – Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб – вмешательством в свои внутренние дела и на свою суверенную территорию, и резко осуждает это. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Ирана Нассер Канасни.

Канаани назвал касающиеся Ирана положения в итоговом заявлении 160-й встречи министров иностранных дел стран-членов ССАГПЗ в Дохе неконструктивными и бесплодными.

Пресс-секретарь МИД Ирана отверг пункт, касающийся иранских островов в Персидском заливе, и подчеркнул, что эти три иранских острова, т.е. Абу-Муса, Большой Тунб и Малый Тунб являются неотъемлемой и вечной частью территории Исламской Республики Иран.

Указав на пункт, связанный с ядерной программой Ирана Канани также отметил, что Исламская Республика Иран всегда придерживалась международных законов и своих обязательств, именно поэтому считает беспочвенные заявления, касающиеся своей мирной ядерной программы бесценными.

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