10 июн. 2024 г., 12:07
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Новости ID: 85504050
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И.о главы МИД Ирана прибыл в Нижний Новгород для участия в СМИД БРИКС

10 июн. 2024 г., 12:07
Новости ID: 85504050
И.о главы МИД Ирана прибыл в Нижний Новгород для участия в СМИД БРИКС

Нижний Новгород, 10 июня, ИРНА – Это первое совещание министров иностранных дел стран БРИКС после того, как Исламская Республика Иран стала членом этой группы. Об этом заявил корреспондентам по прибытии в Нижний Новгород И.о министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани.

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Исполняющий обязанности главы МИД Ирана в понедельник утром прибыл в Нижний Новгород для участия во встрече глав МИД стран БРИКС. В аэропорту его встретили российские чиновники и посол Ирана в России Казем Джалали.

«Членство Ирана в БРИКС является непреходящим наследием мучеников Раиси и Амира Абдоллахияна», - сказал Багери журналистам.

«Мы будем активно участвовать в сегодняшних встречах БРИКС, а также будем консультироваться с разными странами по двусторонним, региональным и глобальным вопросам на двусторонних встречах на полях совещания», - добавил иранский дипломат.

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