И.о главы МИД Ирана прибыл в Нижний Новгород для участия в СМИД БРИКС

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана в понедельник утром прибыл в Нижний Новгород для участия во встрече глав МИД стран БРИКС. В аэропорту его встретили российские чиновники и посол Ирана в России Казем Джалали.

«Членство Ирана в БРИКС является непреходящим наследием мучеников Раиси и Амира Абдоллахияна», - сказал Багери журналистам.

«Мы будем активно участвовать в сегодняшних встречах БРИКС, а также будем консультироваться с разными странами по двусторонним, региональным и глобальным вопросам на двусторонних встречах на полях совещания», - добавил иранский дипломат.