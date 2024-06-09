9 июн. 2024 г., 21:26
Новости ID: 85503684
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Байден заявил о соглашении с Макроном об использовании замороженных российских активов в поддержку Украины

9 июн. 2024 г., 21:26
Новости ID: 85503684
Байден заявил о соглашении с Макроном об использовании замороженных российских активов в поддержку Украины

Тегеран, 9 июня, ИРНА - Согласно сообщению агентства Reuters, Джо Байден в воскресенье заявил, что согласовал с Эммануэлем Макроном использование замороженных российских активов для помощи Украине.

На вопрос о том, обсуждали ли они этот вопрос и пришли ли к соглашению, Байден ответил: "Да, и да".

Страны "Большая семерка" и Европейский Союз рассматривают возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Сообщается, что на следующей неделе на встрече этих стран в Италии будет обсуждаться этот вопрос.

Около 260 миллиардов евро активов Центрального банка России заморожены в западных банках, большая часть из которых находится в Европейском Союзе. Европейцы создали фонд для выделения средств на восстановление Украины из замороженных российских активов.

Использование российских активов вызывает беспокойство и разногласия в некоторых западных странах, но представитель Министерства финансов США заявил во вторник, что США и их партнеры по "Большая семерка" работают над этим вопросом.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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