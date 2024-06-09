Байден заявил о соглашении с Макроном об использовании замороженных российских активов в поддержку Украины

На вопрос о том, обсуждали ли они этот вопрос и пришли ли к соглашению, Байден ответил: "Да, и да".

Страны "Большая семерка" и Европейский Союз рассматривают возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Сообщается, что на следующей неделе на встрече этих стран в Италии будет обсуждаться этот вопрос.

Около 260 миллиардов евро активов Центрального банка России заморожены в западных банках, большая часть из которых находится в Европейском Союзе. Европейцы создали фонд для выделения средств на восстановление Украины из замороженных российских активов.

Использование российских активов вызывает беспокойство и разногласия в некоторых западных странах, но представитель Министерства финансов США заявил во вторник, что США и их партнеры по "Большая семерка" работают над этим вопросом.