Канани: Израиль и американское правительство — большие проигравшие в битве за Газу

В воскресенье, 9 июня, в ходе церемонии чествования победителей медиа-кампании "Перо Феникса" и памяти погибших журналистов Газы, которая прошла в зале заседаний Медиа-корпуса Басидж, Насер Канани, отвечая на вопросы журналистов, руководителей медиа и активистов, работающих в сфере палестинской проблемы, подчеркнул роль США в продолжении преступлений оккупационного режима в Газе: "Израильский режим, несмотря на всю свою военную мощь и политическое влияние, проиграл на поле битвы против палестинского народа. И большим проигравшим этой битвы, помимо оккупационного режима, является правительство США".

Он подчеркнул: "Теперь ответственность народов и правительств состоит в том, чтобы, помимо международного осуждения и привлечения к ответственности израильского режима, также подвергнуть суду правительство США, являющееся его всесторонним и безоговорочным союзником".

Представитель МИД отметил: "Сторонники израильского режима должны отвечать перед совестью пробужденного мирового сообщества, мировой общественностью, а также перед международными правовыми и судебными органами за то, как они поддерживали оккупационный режим против палестинского народа, как они за последние 8 месяцев устроили геноцид более 40 000 мирных палестинцев".

Отвечая на вопрос о роли независимых СМИ, Канани подчеркнул: "СМИ оси сопротивления и региональные СМИ играют важную роль в донесении голоса палестинского народа и освещении ужасной реальности Газы. Они смогли объединить мировые народы с угнетенным палестинским народом. Роль СМИ была ключевой".