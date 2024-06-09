Как сообщают российские СМИ, Роман Старовойт на круглом столе на тему развития международного транспортного коридора Север-Юг на XXVII Петербургском международном экономическом форуме заявил: "Ранее Россия подписала меморандумы о взаимопонимании в области транспорта и транзита в рамках этого коридора на период с 2022 по 2024 годы с Ираном, Туркменистаном и Бахрейном, а также работает над достижением соглашения с другими странами".

Он отметил, что "с Республикой Казахстан подписано несколько меморандумов о взаимопонимании о совместном развитии пограничных пунктов пропуска, дорог и железнодорожной инфраструктуры, а также готовится соглашение с Республикой Азербайджан о развитии транспорта вдоль западной части коридора Север-Юг".

Министр транспорта России далее подчеркнул важную роль транспортных путей в углублении экономического сотрудничества между странами, и, учитывая удаленность некоторых стран-членов БРИКС, отметил необходимость создания транзитных механизмов между этим странами, обладают значительной территорией и населением.

Старовойт подчеркнул, что "Россия систематически работает над повышением эффективности транзитных путей в Азию и на Ближний Восток".

Он сказал: "Владимир Путин, Президент Российской Федерации, определил увеличение грузооборота в международных транспортных коридорах в качестве приоритетных задач развития страны до 2030 и 2036 годов".

Министр транспорта России подчеркнул важность строительства железной дороги Решт-Астара, которая является недостающим звеном в западной части железнодорожного коридора Север-Юг. Он отметил, что работа с Ираном по реализации соглашения Москва-Тегеран в этой области продолжается и выразил уверенность в том, что реализация этого проекта приведет к увеличению грузоперевозок по железной дороге.