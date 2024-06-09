Посол Ирана в России: Подписание всеобъемлющего соглашения с Россией находится на повестке дня

Казем Джалали высказал эти слова в интервью Михаилу Кузнецову, главному редактору отдела инвестиций информационного агентства "Ведомости", в кулуарах XXVII Петербургского международного экономического форума.

Российский медийный деятель в этом интервью спросил у Джалали: "С 2022 года ведется работа над всеобъемлющим соглашением о стратегическом сотрудничестве, развитие которого было согласовано Владимиром Путиным и Сейедом Эбрахимом Раиси. Можем ли мы увидеть подписание этого документа до конца 2024 года?"

Посол Ирана в Москве в ответ сказал: "Это соглашение находится в финальной стадии, и если бы не авиакатастрофа вертолета с ушедшим из жизни президентом Ирана, оно могло бы быть подписано".

Джалали подчеркнул: "Я считаю, что после президентских выборов в Иране мы сможем приступить к подготовке к подписанию этого соглашения".