Золото и серебро в беге на 1500 метров достались представителям Ирана на соревнованиях по легкой атлетике в Турции

В ходе проведения соревнований по бегу на 1500 метров на международных соревнованиях в Турции Халил Насери завоевал первое место, а Али Алами, другой бегун из Ирана, стал вице-чемпионом.

Таким образом, Насери с результатом 3:49.68 минуты смог завоевать титул чемпиона и золотую медаль, а Али Алами, другой бегун Ирана, с результатом 3:53.24 минуты занял второе место и получил серебряную медаль.

Международные соревнования в Турции начались вчера в турецком городе Измир и завершатся сегодня вечером в воскресенье с участием других легкоатлетов Ирана.