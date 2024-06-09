9 июн. 2024 г., 13:27
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Золото и серебро в беге на 1500 метров достались представителям Ирана на соревнованиях по легкой атлетике в Турции

9 июн. 2024 г., 13:27
??????? ID: 85503239
Золото и серебро в беге на 1500 метров достались представителям Ирана на соревнованиях по легкой атлетике в Турции

Тегеран, 9 июня, ИРНА - В ходе проведения соревнований по бегу на 1500 метров на международных соревнованиях в Турции Халил Насери завоевал первое место, а Али Алами, другой бегун из Ирана, стал вице-чемпионом.

В ходе проведения соревнований по бегу на 1500 метров на международных соревнованиях в Турции Халил Насери завоевал первое место, а Али Алами, другой бегун из Ирана, стал вице-чемпионом.

Таким образом, Насери с результатом 3:49.68 минуты смог завоевать титул чемпиона и золотую медаль, а Али Алами, другой бегун Ирана, с результатом 3:53.24 минуты занял второе место и получил серебряную медаль.

Международные соревнования в Турции начались вчера в турецком городе Измир и завершатся сегодня вечером в воскресенье с участием других легкоатлетов Ирана.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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