9 июн. 2024 г., 13:03
Новости ID: 85503191
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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"Врачи без границ": ситуация в больнице Аль-Акса в Газе - кошмар

9 июн. 2024 г., 13:03
Новости ID: 85503191
"Врачи без границ": ситуация в больнице Аль-Акса в Газе - кошмар

Тегеран, 9 июня, ИРНА - Организация "Врачи без границ" отреагировала на преступление израильского режима в лагере ал-Насират, расположенном в центре сектора Газа, заявив, что кровавые нападения на густонаселенные районы сектора Газа привели к массовому потоку раненых в больницы.

"Врачи без границ" сообщила об ужасной ситуации в больницах Газы, в первую очередь в больнице Аль-Акса и Насер, в результате кровавого нападения израильского режима на лагерь ал-Насират.

В заявлении, опубликованном этой международной организацией, говорится: "Наши бригады скорой помощи работают бок о бок с медицинским персоналом в больницах Аль-Акса и Насер, оказывая помощь огромному количеству раненых, получивших травмы в результате бомбардировок израильской армии, многие из которых - женщины и дети".

Самуэль Йохан, координатор "Врачи без границ" в секторе Газа, сказал: "Ситуация в больнице Аль-Акса - кошмар. В результате бомбардировок густонаселенных районов Газы израильским режимом, мирным жителям был нанесен большой урон".

Он также отметил, что из-за блокады сектора Газы израильским режимом, в больницах отсутствует необходимое оборудование, и количество поступающих пациентов превышает возможности медицинского персонала по оказанию помощи раненым, особенно в условиях нехватки необходимого оборудования.

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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