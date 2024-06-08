8 июн. 2024 г., 21:19
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Новости ID: 85502545
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Иран решительно осудил преступление сионистского режима в лагере Нусайрат

8 июн. 2024 г., 21:19
Новости ID: 85502545
Иран решительно осудил преступление сионистского режима в лагере Нусайрат

Тегеран, 8 июня. ИРНА — Официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Нассер Канаани решительно осудил ужасное преступление, совершенное сионистским режимом в лагере Нусайрат в центре сектора Газа.

Канани заявил, что ужасающие и шокирующие преступления сионистов в резне сотен палестинских граждан, детей и женщин в лагере Нусират в секторе Газа стали результатом бездействия правительств и ответственных международных организаций, включая Совет безопасности ООН против восьми месяцев военных преступлений и нарушений всех законов и постановлений и международного гуманитарного права оккупационным израильским режимом в секторе Газа.

"Продолжение такого бездействия является ничем иным, как поощрением преступников к продолжению геноцида палестинцев", добавил он.

При этом, Канаани напомнил, что это преступление является результатом продолжающихся поставок оружия США и Европой сионистскому режиму, а также продолжающейся поддержки сионистского режима Соединенными Штатами и некоторыми европейскими странами.

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