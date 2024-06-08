8 июн. 2024 г., 20:29
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Число погибших в результате авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат взросло до 210 человек

8 июн. 2024 г., 20:29
??????? ID: 85502514
Число погибших в результате авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат взросло до 210 человек

Тегеран, 8 июня. ИРНА — Число жертв вырварского преступления израильского режима в лагере Нусейрат в центре сектора Газа возросло до 210 человек.

"Не менее 210 мирных жителей погибли в секторе Газа во время варварского нападения Израиля на на лагерь беженцев Нусейрат в центре сектора Газа, еще 400 жителей Газы получили ранения", сообщили в пресс-службе правительства анквала.

В субботу палестинские СМИ сообщили о гибели и ранениях сотен палестинцев в результате нападений сионистского режима на лагерь Нусайрат и другие районы в центре сектора Газа.

Официальный представитель палестинского руководства Набиль Абу Рудейна отметил, что Серия ежедневных кровавых убийств палестинского народа, последней из которых была резня в лагере Нусайрат продолжается в рамках геноцида палестинского народа.

"Американское правительство несет полную ответственность за все убийства, совершенные сионистским режимом", подчеркнул он.

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