Число погибших в результате авиаударов Израиля по лагерю Нусейрат взросло до 210 человек

"Не менее 210 мирных жителей погибли в секторе Газа во время варварского нападения Израиля на на лагерь беженцев Нусейрат в центре сектора Газа, еще 400 жителей Газы получили ранения", сообщили в пресс-службе правительства анквала.

В субботу палестинские СМИ сообщили о гибели и ранениях сотен палестинцев в результате нападений сионистского режима на лагерь Нусайрат и другие районы в центре сектора Газа.

Официальный представитель палестинского руководства Набиль Абу Рудейна отметил, что Серия ежедневных кровавых убийств палестинского народа, последней из которых была резня в лагере Нусайрат продолжается в рамках геноцида палестинского народа.

"Американское правительство несет полную ответственность за все убийства, совершенные сионистским режимом", подчеркнул он.