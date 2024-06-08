9 предложений Ирана по решению кризиса в Газе на внеочередной министерской встречи D-8

Предложения Али Багери Кани на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел "Исламской восьмерки" относительно Газы заключаются в следующем:

1. Создание «Программы поддержки организации D-8 в отношении Палестины». Эта программа может включать коллективные вклады и вклады страны-членов организации в развитие и восстановление потребностей Палестины.

2. Поддержка "Исламской восьмерки" проведения международной конференции по восстановлению Газы и созданию исламского фонда для сбора финансовой помощи от исламских стран.

3. Формирование контактной группы D-8 для сопровождения контактной группы ОИС в международных усилиях по прекращению войны против сектора Газа и отправке международной гуманитарной помощи в этот регион.

4. Прекращение и приостановление любых политических, экономических и коммерческих отношений с сионистским режимом.

5. Признание армии оккупационного сионистского режима и ее органов безопасности «террористическими организациями» из-за совершения преступлений геноцида, военных преступлений и грубых нарушений прав человека и международного гуманитарного права.

6. Поддержка организацией D-8 признания израильского режима в качестве апартеида и совместных усилий государств-членов по возрождению резолюции 3379 Генеральной Ассамблеи ООН.

7. Поддержка организацией "Исламской восьмерки" проведения всеобъемлющего палестинского диалога с участием всех палестинских групп с целью достижения консенсуса и палестинского национального единства, а также соглашения об управлении палестинскими территориями после окончания войны и проведения выборов.

8. Просьба организации "Исламской восьмерки" приостановить членство и участие сионистского режима в международных институтах и ​​мероприятиях, включая исключение этого режима из Олимпийских игр в Париже и...

9. Создание совместного юридического комитета странами-членами «Исламской восьмерки» с целью оказания правовой поддержки Палестине в ведущихся международно-правовых кампаниях в Международном Суде и Международном уголовном суде и т.д.