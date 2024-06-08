Бойкот сионистских товаров — самое эффективное средство борьбы с бездействием правительств и Совета СБ

Канаани написал в своем аккаунте X в субботу, что непрекращающиеся, тотальные и смертоносные рейды сионистского режима против осажденных жителей сектора Газа и мучительные убийства его женщин и детей продолжаются уже 245 дней.

Он добавил: «Самые отвратительные международные преступления, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид посредством массовых убийств граждан, женщин и детей, агрессии в лагерях, школах, мечетях, больницах, университетах, церквях, убийствах заключенных, целенаправленных убийствах». журналистов, использование искусственного голода и голода в качестве оружия, насильственное перемещение более миллиона человек в секторе Газа и убийство сотрудников международных организаций, занимающихся гуманитарными вопросами,... являются частью военных преступлений, совершенных сионистского режима в секторе Газа в течение последних 245 дней».

«Бездействие правительств и Совета Безопасности ООН (СБ ООН) с целью положить конец военным преступлениям сионистского режима против палестинцев увеличивает ответственность стран, а также неправительственных организаций, за поддержку угнетенной нации Палестины», — сказал он. далее отмечено.