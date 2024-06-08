Путин подчеркнул необходимость выстраивать отношения с правительством Афганистана

«Для нас очень важна стабильность в Афганистане. И мы всегда исходили из того, что надо исходить из реалий: талибы контролируют власть в Афганистане, и, конечно, нужно добиваться того, чтобы все договоренности на уровне Организации Объединенных Наций были исполнены, в том числе, чтобы инклюзивной была власть с участием всех этнических групп Афганистана. Это тонкий, очень важный вопрос», - отметил президент России.

«Надо выстраивать отношения с правительством Талибана, - подчеркнул Путин. - В целом у нас контакты есть. Я знаю, что и Афганистан это развивает».