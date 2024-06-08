Либерман: В Газе мы пошли на полное унижение

По данным палестинского информационного центра, Либерман подчеркнул, что Израиль потерял север региона и по-прежнему сдается "Хезболле", делающий все, что захочет.

По его словам, после восьми месяцев войны Израиль не только не смог уничтожить ХАМАС, но и не смог вернуть израильских пленных из сектора Газа.

Лидер оппозиционной партии в Кнессете сионистского режима Яир Лапид также в заявлении отметил, что порочный кабинет Биньямина Нетаньяху не способен положить конец сложной политической ситуации в этом режиме.