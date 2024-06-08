8 июн. 2024 г., 13:21
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85501855
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Либерман: В Газе мы пошли на полное унижение

8 июн. 2024 г., 13:21
Новости ID: 85501855
Либерман: В Газе мы пошли на полное унижение

Тегеран, 8 июня, ИРНА – После восьми месяцев войны мы получили полное унижение вместо полной победы. Об этом заявил лидер партии русскоязычных израильтян "Наш дом – Израиль" (НДИ), бывший министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман.

По данным палестинского информационного центра, Либерман подчеркнул, что Израиль потерял север региона и по-прежнему сдается "Хезболле", делающий все, что захочет.

По его словам, после восьми месяцев войны Израиль не только не смог уничтожить ХАМАС, но и не смог вернуть израильских пленных из сектора Газа.

Лидер оппозиционной партии в Кнессете сионистского режима Яир Лапид также в заявлении отметил, что порочный кабинет Биньямина Нетаньяху не способен положить конец сложной политической ситуации в этом режиме.

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