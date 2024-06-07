Управляющий директор ИРНА: СМИ должны двигаться по пути создания многополярного мира

Али Надери, находясь в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума, в интервью российскому информационному агентству "Спутник" заявил: "Мир движется к многополярности. Страны постепенно отходят от существующего порядка и одностороннего глобального управления, и на горизонте просматривается светлое будущее".

Управляющий директор ИРНА, прибывший в Санкт-Петербург по приглашению советника президента России, также поделился своими впечатлениями от встречи с президентом России Владимиром Путиным, на которой присутствовали руководители мировых информационных агентств: "В ходе встречи с руководителями информационных агентств, господин Путин, опираясь на свои убеждения, постарался дать реалистичный взгляд на происходящие события".

Управляющий директор ИРНА отметил: "СМИ должны двигаться по пути создания многополярного мира".

Надери добавил: "На этой встрече президент России попытался очень открыто и реалистично изложить свои взгляды на украинский конфликт, отношения России с США (с Трампом или Байденом), Европой, а также на другие вопросы глобальной повестки".

Он подчеркнул: "Эта встреча может иметь большое значение и быть решающей в сложившейся международной обстановке. В этом смысле она была очень важной".

В другой части интервью Генеральный директор ИРНА отметил: "Западная медиа-атака на страны, в том числе на Иран и Россию, является примером медиа-терроризма".

Надери сказал: "В настоящее время Иран и Россия подвергаются медиа-атакам со стороны Запада. И мы, как и Россия, являемся жертвами медиа-терроризма".

Управляющий директор ИРНА определил задачу СМИ независимых стран в условиях медиа-атаки Запада как усиление и укрепление голоса своих народов на международной арене. Он сказал: "В настоящее время медиа-связи между Ираном и Россией находятся на хорошем уровне".

Надери также сказал: "ИРНА, как официальное информационное агентство Ирана, поддерживает тесные связи с российскими СМИ, в том числе с ТАСС и "Спутник".