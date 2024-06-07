Прекращение поддержки США и Европой Израиля — единственный путь к завершению трагической ситуации в Палестине: Канани

В своем посте в социальных сетях Насер Канани, официальный представитель МИД Исламской Республики Иран, написал: "Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС, заявляет: Доклады из Газы показывают, что единственная реальность для сотен тысяч невинных людей - это насилие и страдания. Согласно постановлению Международного суда, необходимо провести независимое расследование по этим сообщениям".

Официальный представитель МИД добавил: "Преступления апартеидного режима против граждан, детей и женщин Палестины очевидны для всего мира, и они ужасны и трагичны. Не просто слова, а только полная и практическая остановка поддержки со стороны США и Европы расистского израильского режима положит конец этой трагической ситуации, бесчеловечной и жестокой агрессии против людей в Палестине".