7 июн. 2024 г., 15:51
Новости ID: 85501245
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Прекращение поддержки США и Европой Израиля — единственный путь к завершению трагической ситуации в Палестине: Канани

7 июн. 2024 г., 15:51
Новости ID: 85501245
Прекращение поддержки США и Европой Израиля — единственный путь к завершению трагической ситуации в Палестине: Канани

Тегеран, 7 июня, ИРНА - Официальный представитель МИД Насер Канани заявил, что не просто слова, а только полная и практическая остановка поддержки со стороны США и Европы израильского режима положит конец этой трагической ситуации, бесчеловечной и жестокой агрессии против людей в Палестине.

В своем посте в социальных сетях Насер Канани, официальный представитель МИД Исламской Республики Иран, написал: "Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС, заявляет: Доклады из Газы показывают, что единственная реальность для сотен тысяч невинных людей - это насилие и страдания. Согласно постановлению Международного суда, необходимо провести независимое расследование по этим сообщениям".

Официальный представитель МИД добавил: "Преступления апартеидного режима против граждан, детей и женщин Палестины очевидны для всего мира, и они ужасны и трагичны. Не просто слова, а только полная и практическая остановка поддержки со стороны США и Европы расистского израильского режима положит конец этой трагической ситуации, бесчеловечной и жестокой агрессии против людей в Палестине".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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